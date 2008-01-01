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Новости Происшествия | 26 декабря 2017 | 21:07

Резекне: мужчине грозит пожизненный срок за сексуальное насилие над малолетней

F64

Прокуратура передала в Резекненский суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в сексуальных действиях с несовершеннолетней, сообщает агентство LETA.

В деле указано, что обвиняемый мужчина находился в частном доме, где вместе с другими людьми употреблял спиртное, после чего удовлетворил половое влечение в отношении малолетней девочки, воспользовавшись ее доверием и применяя насилие.

Теперь насильнику грозит наказание в соответствии со 160-м пунктом шестой статьи Уголовного закона Латвии. Из нее следует, что если сексуальное насилие повлекло за собой тяжелые последствия или произведено над лицом, которое не достигло 16-летнего возраста, то ему можно присудить пожизненное заключение или лишение свободы до 10-20 лет с последующим пробационным надзором до пяти лет.

Делфи

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