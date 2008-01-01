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Новости Происшествия | 26 декабря 2017 | 21:05

В Латвию из России пытались ввезти 45 кг культурных ценностей

Пресс-фото

Псковской таможней возбуждено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Российской Федерации, перемещавшего незадекларированные культурные ценности. Об этом сообщает пресс-центр ФТС РФ.

На таможенном посту МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) гражданин РФ не задекларировал и не предъявил таможенному 140 предметов быта со следами эксплуатации, общим весом свыше 45 килограммов.

Люстра, кувшины, каска, светильники, топорики, кофемолка, телефонный аппарат и другие предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Согласно заключению экспертов, часть направленных на экспертизу предметов, а именно: люстра из металла серебристого цвета и керамики белого цвета, 2 резных стула из дерева, созданных в Западной Европе, 2 металлических подсвечника, произведенных в Западной Европе, относятся к категории культурных ценностей, как предметы декоративно-прикладного искусства, созданные более 50 лет назад, и подпадают под действие Закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей".

Проводится административное расследование.

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