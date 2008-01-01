Под Даугавпилсом горела баня: погиб один человек

Весы

24 сентября

- 23 октября

Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".