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Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 25 декабря 2017 | 12:51
Понедельник, 25 декабря: тепло, но дождь
В Латвии ожидается пасмурная и теплая погода, однако во второй половине дня практически по всей территории страны пройдут осадки, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Согласно прогнозам, к полудню теплее всего – до +5 градусов – будет на курземском побережье, однако в Латгалии и восточных частях Видземе столбик термометра может показывать – 4 градуса.
После обеда в Латвию с запад придут осадки, которые к вечеру прокатятся по всей территории страны. После этого столбик термометра превысит отметку в ноль градусов практически во всех уголках Латвии.
Скорость западного ветра достигнет 3-8 м/с, во второй половине дня на побережье его порывы могут достигать 15-19 м/с.
В Риге преимущественно облачно. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Воздух максимально прогреется до +5 градусов.
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