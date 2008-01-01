Понедельник, 25 декабря: тепло, но дождь

Новости Латвия | 25 декабря 2017 | 12:51

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В Латвии ожидается пасмурная и теплая погода, однако во второй половине дня практически по всей территории страны пройдут осадки, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Согласно прогнозам, к полудню теплее всего – до +5 градусов – будет на курземском побережье, однако в Латгалии и восточных частях Видземе столбик термометра может показывать – 4 градуса.

После обеда в Латвию с запад придут осадки, которые к вечеру прокатятся по всей территории страны. После этого столбик термометра превысит отметку в ноль градусов практически во всех уголках Латвии.

Скорость западного ветра достигнет 3-8 м/с, во второй половине дня на побережье его порывы могут достигать 15-19 м/с.

В Риге преимущественно облачно. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Воздух максимально прогреется до +5 градусов.

LSM