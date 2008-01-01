С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 декабря
Католическое и протестанское Рождество
Именины:
Лариса, Стелла / Александр
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Рождество и Новый год жду с нетерпением и надеждой:
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
10. Автобусы и трамваи {153}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 24 декабря 2017 | 21:57
В пожаре в Дагдском крае погиб человек
В субботу в пожаре в Дагдском крае погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Вызов на пожар в Берзиньской волости поступил в 7.24, горел двухэтажный жилой дом. Пламя и задымление распространились на площади 30 кв.м.
Добавить комментарий