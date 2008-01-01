В пожаре в Дагдском крае погиб человек

Рыбы

19 февраля

- 20 марта

Сегодня вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.