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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.

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Новости Происшествия | 24 декабря 2017 | 21:57

В пожаре в Дагдском крае погиб человек

Пресс-фото

В субботу в пожаре в Дагдском крае погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на пожар в Берзиньской волости поступил в 7.24, горел двухэтажный жилой дом. Пламя и задымление распространились на площади 30 кв.м.

TVnet.lv

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