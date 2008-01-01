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Новости Латвия | 24 декабря 2017 | 21:52
В понедельник местами возможны дожди, а в отдельных районах - и снег
В ночь с воскресенья на понедельник на юго-западе Латвии пройдут небольшие дожди, а на юго-востоке возможен снег. В свою очередь в северо-восточных районах при ясном небе температура воздуха понизится до -3..-6 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.
В других районах страны минимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса. Местами ожидается туман, а также обледенение на дорогах. Будет дуть слабый западный ветер.
В понедельник постепенно увеличится облачность и во второй половине дня, начиная с запада, ожидается дождь. Вечером зона осадков достигнет востока страны, где ожидается не только дождь, но и снег.
Будет дуть слабый юго-западный ветер, но вечером в Курземе его порывы усилятся до 14-19 метров в секунду. Наивысшая температура воздуха ожидается в понедельник вечер - от нуля градусов на востоке страны до +7 градусов в Курземе.
В Риге синоптики обещают дождь вечером 25 декабря. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который затем сменит направление на южное, а температура воздуха будет держаться чуть выше нуля градусов.
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