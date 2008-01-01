Президент пожелал латвийцам мира, уверенности и веры

Новости Латвия | 24 декабря 2017 | 21:06

Пресс-фото Пресс-фото

Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил жителей Латвии с Рождеством и пожелал им обрести мир, уверенность в себе и веру.

"Рождество - это время для того, чтобы остановиться и побыть вместе с теми, кого вы любите. Только тогда, когда мы рядом, мы можем услышать и увидеть то, что беспокоит наших близких. Только когда мы рядом, мы можем подарить внимание и поддержку", - сказано в поздравлении Вейониса.

Президент также отмечает, что добрые мысли и дела - лучший подарок близким. "Желаю каждому из нас найти время, чтобы остановиться, обрести внутренний мир, уверенность в своих силах и веру в лучшее", - пожелал президент.

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