Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 23 декабря 2017 | 11:08

На 22 декабря 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- Автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор гостиницы;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- дизайнер одежды;

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер -технолог (машиностроение);

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -программист/ инженеры -электронщики;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- инспектор по пособиям;

- интервьюер;

- каменщики;

- кассир бистро (работа в Риге);

- кассиры в магазин;

- кладовщик;

- конструктор;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маляр;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- муниципальный полицейский;

- мясник (работа в Германии);

- операторы швейного оборудования;

- отделочник;

- официанты;

- охранник мобильной группы;

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник руководителя строительных работ;

- портье (работа в Великобритании);

- программист;

- продавец- консультант;

- преподаватель латышского языка;

- работники службы бистро (работа в Риге);

- разносчик газет;

- разработчик приложений (IT);

- руководители проектов;

- руководитель вокального ансамбля (Ликсна);

- руководитель/ монитор- консультант;

- сантехник;

- сборщик металлической мебели;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесари металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- советник руководителя;

- социальный опекун (детский дом в Науене);

- социальные реабилитологи (детский дом в Науене);

- специалист по охране труда;

- специалист по продажам;

- старший консультант;

- строитель;

- тестер компьютерных систем;

- техник строительных материалов;

- технический директор;

- технолог швейного производства;

- токарь;

- уборщики;

- уличный торговец;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель изобразительного искусства;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель математики;

- фрезеровщики;

- швеи;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.



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