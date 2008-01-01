Мэр Ливаны: в случае закрытия сельских школ интеллигенция покинет Латгале

Новости Политика | 23 декабря 2017 | 11:08

Пресс-фото Пресс-фото

Если сельские школы будут закрыты, интеллигенция покинет Латгале, заявил в интервью агентству ЛETA председатель Ливанской краевой думы Андрис Вайводс.

Самоуправление Ливанского края - одно из тех, кто тверже всего выступает против реформы образования. 3390 жителей края подписались против планируемых изменений в сфере образования. Против намерения сохранить в крае лишь одну из нынешних четырех средних школ - 1-ю Ливанскую среднюю школу - возражает также самоуправление.

Несмотря на наши возражения, этот вопрос 22 ноября был утвержден вместе с госбюджетом следующего года, отметил Вайводс.

Пока с премьером достигнуто соглашение о том, что будут разработаны также критерии качества обучения, а не только числа школьников. Сейм разрешил Кабинету министров устанавливать минимальное число школьников в классах средней школы. Это означает, что Кабмин не должен ни с кем его согласовывать.

Проголосовав за это, депутаты «купили кота в мешке», так как нет гарантии, что это не приведет к геноциду в отношении Латгале и других регионов Латвии, считает мэр Ливаны.

На его взгляд, поправки приняты в спешке, без обсуждения с учредителями учебных заведений.

TVnet.lv