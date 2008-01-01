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Новости Латвия | 23 декабря 2017 | 11:10

Спикер Сейма пожелала всем красивого и мирного Рождества

Пресс-фото

Председатель Сейма Инара Мурниеце желает жителям Латвии, чтобы радость праздника дала силы исполнить в Новом году все добрые намерения.

«Рождество - время света, сердечности и любви, когда мы поднимаемся над своими повседневными заботами и открываем душу доброте», - говорится в поздравлении Мурниеце.

Спикер Сейма желает всем встретить красивое, мирное и полное согласия Рождество.

TVnet.lv

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