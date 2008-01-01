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Новости Экономика | 23 декабря 2017 | 11:05
Мэры Латгалии высоко оценивают проект электрификации железной дороги
В начале декабря Кабинет министров поддержал модель финансирования электрификации, предложенную Латвийской железной дорогой.
Предусмотрено, что для ее воплощения в жизнь будут использованы средства Фонда выравнивания Евросоюза и финансирование Latvijas dzelzceļš. Реализация проекта электрификации не только повысит конкурентоспособность предприятия, но и существенно повлияет на экономику ряда самоуправлений, по большей части – в Латгалии.
Например, министр сообщений Улдис Аугулис указывает, что в ходе реализации проекта очень значительная сумма – более 300 млн.евро – будет инвестирована именно в Латгальский регион. Это означает как заказы для предпринимателей, так работу и более высокий уровень оплаты труда для многих жителей региона.
Руководители наиболее крупных самоуправлений Латгалии, где железная дорога и сейчас имеет заметное значение, проект электрификации и его влияние на Латгалию, а также на конкретные города и края оценивают весьма позитивно.
Председатель Резекненской думы Александр Барташевич подчеркивает: "Если мы хотим называть Латвийскую железную дорогу современным предприятием, то в первую очередь надо говорить об электрификации. Железная дорога – один крупнейших в Резекне работодателей: в городе проживают более 500 работников этого предприятия, и мы заинтересованы в том, что они получали зарплату выше среднего уровня по стране. Выигрышем для города прежде всего является сама конкурентоспособная Латвийская железная дорога, что, соответственно, означает возможность повышения объема грузовых перевозок через Резекне, а это создаст еще больше рабочих мест и увеличит зарплаты. К тому же это позволит построить давно задуманный пешеходный мост через железнодорожные пути, а для населения это вопрос безопасности".
Похожие мысли высказывает и председатель Ливанской краевой думы Андрис Вайводс: "Я положительно оцениваю данный проект, если принять во внимание то, какую пользу он принесет как в государственном, так и в самоуправленческом масштабе. Он означает приведение в порядок железнодорожной инфраструктуры, улучшение качества услуг пассажирских перевозок. И главное, что он положительно повлияет на окружающую среду: уменьшатся загрязнение и шум. Ливаны, как транзитный город, по которому проходит еще и железная дорога, однозначно получит пользу от реализации этого проекта".
В свою очередь, председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис подчеркивает, что такие проекты модернизации инфраструктуры, как электрификация железной дороги, заслуживают поддержки: "Я надеюсь, что в результате железная дорога сможет предложить клиентам еще более конкурентоспособные услуги, а жители нашего города смогут получить еще более качественные услуги, чем в настоящее время. Они, например, смогут быстрее добираться до Риги, путешествовать в более комфортабельных поездах. Да и то обстоятельство, что проект рассчитан на использование "зеленой" электроэнергии, для нас немаловажно".
"К тому же я надеюсь, что новая услуга, появившаяся в результате модернизации, не поменяет существенно свою цену. И конечно, можно только приветствовать, если в ходе реализации прокта будет улучшена и обслуживающая железнодорожная инфраструктура", добавил он.
На реализацию проекта и выгоды от него с надеждой смотрят и в Даугавпилсском самоуправлении.
"Даугавпилс – крупный железнодорожный узел, и железная дорога для города всегда была важна. Даугавпилс заинтересован в дальнейшем развитии транзита и приросте грузооборота. Железная дорога также является одним из крупнейших работодателей Даугавпилса. Ее электрификация позволит развивать отрасль, а это означает строительство новых линий, которые создадут новые рабочие места, дадут работу строителям", – считает первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Игорь Прелатов.
Следует отметить, что в Латгальском регионе трудятся около 38% всех работников концерна Latvijas dzelzceļš.
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