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Сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
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Новости Латвия | 22 декабря 2017 | 23:57
Forbes: Латвия - худшая страна Балтии для бизнеса
Журнал Forbes изучил крупнейшие экономики мира за последние 12 лет и определил, какие из них наиболее привлекательны для капиталовложений. Так, по итогам обзора, Латвия заняла 36-е место, Литва - 30-е место, а Эстония расположилась на 27-й строчке. Следовательно, из трех стран Балтии Латвия занимает последнее место.
Возглавила рейтинг Великобритания, после которой идут Новая Зеландия и Нидерланды.
Отмечается, что европейские государства получили высокую оценку с точки зрения финансовой свободы, инновационности, инфраструктуры и низкого уровня коррупции.
Рейтинг составлен по результатам оценивания 153 стран по пятнадцати различным факторам, которые включают в себя: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободу (личную, торговую и финансовую), бюрократизм и защищенность инвесторов. Все категории равны по значимости.
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