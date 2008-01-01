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Новости Латвия | 22 декабря 2017 | 23:57

Forbes: Латвия - худшая страна Балтии для бизнеса

Пресс-фото

Журнал Forbes изучил крупнейшие экономики мира за последние 12 лет и определил, какие из них наиболее привлекательны для капиталовложений. Так, по итогам обзора, Латвия заняла 36-е место, Литва - 30-е место, а Эстония расположилась на 27-й строчке. Следовательно, из трех стран Балтии Латвия занимает последнее место.

Возглавила рейтинг Великобритания, после которой идут Новая Зеландия и Нидерланды.

Отмечается, что европейские государства получили высокую оценку с точки зрения финансовой свободы, инновационности, инфраструктуры и низкого уровня коррупции.

Рейтинг составлен по результатам оценивания 153 стран по пятнадцати различным факторам, которые включают в себя: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободу (личную, торговую и финансовую), бюрократизм и защищенность инвесторов. Все категории равны по значимости.

Mixnews.lv

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