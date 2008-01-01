Белорусское общество «Уздым» возглавила Жанна Романовская

Новости Общество | 22 декабря 2017 | 19:50

Пресс-фото Пресс-фото

20 декабря 2017 года в Даугавпилсе состоялось отчетно-выборное собрание Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым», на котором был утвержден отчет правления о проделанной работе и выбрано новое руководство общественной организации.

Путем тайного голосования большинством голосов в состав правления нового созыва Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым» вошли 9 членов: Белявская Жанна, Денисова Татьяна, Родионова Алёна, Ковалевская Марите, Валюшко Инна, Романовская Жанна, Павлович Ольга, Амбросов Валерий, Синякова Людмила.

На первом заседании новоизбранного правления Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым» большинством голосов председателем избрана Жанна Романовская, заместителем председателя Татьяна Денисова.

Романовская Жанна – 1969 года рождения, образование высшее, руководитель Даугавпилсского Центра белорусской культуры, член Латвийской ассоциации журналистов, аккредитованный журналист Латвии в Министерстве иностранных дел Беларуси, создатель газеты «Уздым», ведущая белорусской передачи «Свитанак» на Латвийском радио – 4.



"Уздым"