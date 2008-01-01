С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 декабря
Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Автобусы и трамваи {153}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 22 декабря 2017 | 19:50
Белорусское общество «Уздым» возглавила Жанна Романовская
20 декабря 2017 года в Даугавпилсе состоялось отчетно-выборное собрание Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым», на котором был утвержден отчет правления о проделанной работе и выбрано новое руководство общественной организации.
Путем тайного голосования большинством голосов в состав правления нового созыва Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым» вошли 9 членов: Белявская Жанна, Денисова Татьяна, Родионова Алёна, Ковалевская Марите, Валюшко Инна, Романовская Жанна, Павлович Ольга, Амбросов Валерий, Синякова Людмила.
На первом заседании новоизбранного правления Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым» большинством голосов председателем избрана Жанна Романовская, заместителем председателя Татьяна Денисова.
Романовская Жанна – 1969 года рождения, образование высшее, руководитель Даугавпилсского Центра белорусской культуры, член Латвийской ассоциации журналистов, аккредитованный журналист Латвии в Министерстве иностранных дел Беларуси, создатель газеты «Уздым», ведущая белорусской передачи «Свитанак» на Латвийском радио – 4.
"Уздым"
Добавить комментарий