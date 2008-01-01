Близ Краславы уроженец Баку начал «икорный бизнес»

Новости Экономика | 22 декабря 2017 | 19:26

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В Краславском крае весной будущего года планируют собрать первый «урожай» чёрной икры. Предприниматель Сафтар Рахимов несколько лет назад переехал в Латвию из Азербайджана и решил создать рыбную ферму для производства чёрной икры, сообщает Латвийское радио-4.

Уроженец Баку Сафтар Рахимов четыре года назад в Калниешской волости, что в 10 километрах от Краславы, запустил в бассейны мальков стерляди, чтобы получать черную икру — и потом продавать ее под собственным брендом. На этапе строительства использовал средства еврофондов. Сейчас ферма живёт за счёт инвестиций, поступающих из Азербайджана. Предприниматель рассчитывает, что весной будущего года получит первые килограммы этого рыбного деликатеса, и ферма начнёт приносить прибыль.

«Дойти до конечного продукта — это как минимум 5-7 лет для осетровых. Для белуги вообще половозрелость достигается через 16-17 лет. В моём случае я выбрал путь наименьшего сопротивления — остановился на стерляди. Стерлядь из осетровых самая скороспелая. До половозрелости она доходит в возрасте 5-6 лет — это в природе» — рассказал он.

В условиях рыбной фермы этот процесс ускоряется. Разогнать природные механизмы стерляди можно за счёт стабильной температуры воды, регулярного питания, но, в любом случае, чтобы увидеть результат, необходимо время, продолжает Сафтар Рахимов.

«Расходы очень большие. У нас ежемесячно на поддержание этого хозяйства на протяжении четырёх лет уходит от 5 до 7 тысяч евро. Это приобретение газа — мы обогреваемся за счёт сжиженного газа — это корма, электроэнергия, кислород, плюс налоги, зарплаты и всё остальное», — добавил предприниматель.

На тот момент, когда ферма запускалась, килограмм чёрной икры в среднем стоил 1500-2000 евро. Активно начали работать китайские фермы, и цены упали до 300 евро, но страдает качество. Настоящие гурманы готовы платить больше, и ферма под Краславой ставит для себя высокую планку. Кроме этого, в планах поставлять «золотую» икру, которую мечут альбиносы в третьем поколении, а такая рыба в хозяйстве есть, добавил Рахимов.

«У них икра не чёрного цвета, а жёлтого — и её называют золотой. Она в разы дороже чёрной. Это шутка природы, которая превратилась в эксклюзивный бизнес. Цены там такие — до 50 000 долларов за килограмм», — пояснил он.

Основу хозяйства составили 11 000 мальков стерляди, закупленной в Польше. Вес каждого — 10 г. Четыре года назад общая масса рыбы составляла около 150 килограмм, сегодня это 11 тонн. Кто будет есть икру из Краславского края, станет ясно со временем, уверен фермер.

«Икра — это такой продукт, который люди должны видеть. Люди должны попробовать её, поэтому всё сейчас на уровне разговоров. Дойдём до икры, раздадим немного продукции, а там уже будет видно», — добавил Рахимов.

Работают на ферме трое. Кроме Сафтара — Евгения, бухгалтер и Айгар, рыбовод.

На ферме стоит 10 брезентовых бассейнов с двойными стенками. Над каждым бассейном — автоматическая кормушка. В торце — оборудование по очистке воды. За всем этим следит краславчанин Айгар, который пришёл работать на ферму сразу после школы.

«По весне после экзаменов, после выпускного, я уже попал сюда. Буквально месяц я сюда приезжал до обеда — смотрел, интересовался. Через месяц устроился на работу, а в сентябре поехали подавать документы в Белоруссию».

Компания оплачивает Айгару обучение в Белорусской сельскохозяйственной академии, расположенной в городе Горки, где он учится заочно на четвёртом курсе. Освоение теоретических знаний и практическая работа помогают справляться с обязанностями — и не только днём.

«У нас здесь стоит смс-модем. Что-то случится, может, и ночью, если у нас в системе неполадки, то он высылает смс. Я смотрю параметры. Есть такие моменты, когда можно не ехать, а есть такие моменты, что бегом полетишь», — добавил молодой человек.

На ферме все ждут сортировки. Самцов отправят в цех на переработку, а у самок будут сдаивать икру специальным аппаратом, чтобы спустя восемь месяцев рыба принесла новый «урожай». Именно с такой периодичностью зреет икра у стерляди.

LSM