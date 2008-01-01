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Новости Латвия | 22 декабря 2017 | 19:18
Снежное Рождество — только на востоке страны
Снежно-белое Рождество в этом году ожидается только в Видземе и Латгалии, свидетельствуют прогнозы синоптиков. И хотя в праздничные дни ожидается много осадков, столбик термометра будет держаться выше нуля.
В субботу утром на большей части Латвии температура воздуха составит 0..-4 градусов, а на побережье +1..+2 градусов. День ожидается пасмурным, в Курземе, а затем и в других регионах ожидаются осадки – сперва в виде снега и мокрого снега, а затем дождь. Впрочем, на востоке страны пройдет метель, а порывистый ветер усилится.
В ночь на воскресенье ветер окрепнет, а его порывы уже на побережье будут достигать 20 метров в секунду. Впрочем, одновременно в Латвию хлынут потоки теплого воздуха. С вечера субботы и до понедельника температура воздуха будет держаться в пределах 0..+5 градусов, а в Курземе может потеплеть до +7 градусов.
Снежный покров на Рождество сохранится только в Видземе и большей части Латгалии, в других регионов его не будет.
Более длительные прогнозы свидетельствуют, что до конца года будет тепло, хотя столбик термометра временами будет опускаться до нуля. Впрочем, погодные условия могут значительно измениться после нового года.
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