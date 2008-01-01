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Новости Латвия | 22 декабря 2017 | 19:13

В деревню на Рождество придется ехать по раскисшим «грунтовкам»

Delfi

Предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs предостерегает водителей автомашин, отправляющихся отмечать долгие рождественские выходные за город, что состояние дорог с грунтовым покрытием явно оставляет желать лучшего, и за рулем нужно быть готовыми к тому, что под влиянием переменчивых погодных условий и осадков на многих проселочных дорогах возникла слякоть, так что местами могут быть введены ограничения допустимой массы транспортных средств.

Если в Курземе «грунтовки» перенасыщены влагой, то в Видземе и Латгале на них из-за снега и дождя формируется корка льда. От перепада температур те дороги, что используются активнее других, быстрее покрываются выбоинами.

Кое-где уже введет запрет на передвижение транспорта тяжелее 10 тонн. Ситуацию там контролирует VAS Latvijas Valsts ceļi в сотрудничестве с Госполицией. В целом ограничения веса машин введены уже примерно на 40 дорогах, в том числе на дорогах местного значения в Рижском регионе, а не только по остальной Латвии.

Ожидается, что с повышением температуры воздуха раскиснуть может и грунтовое покрытие там, где оно пока сковано льдом. Актуальную информацию о состоянии дорог можно получить здесь. Обо всех физических помехах в пути просят сообщать по бесплатному телефону 8000 5555.

Latvijas autoceļu uzturētājs поясняет, что в теперешних погодных условиях качественная работа грейдеров невозможна, тяжелая техника только ухудшит состояние дорожного покрытия при попытке его выровнять. Пока же компания ограничивается тем, что регулярно обследует состояние дорог, а обледенелые участки проселков посыпает противоскользящей смесью.

LSM

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