С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 декабря
Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Автобусы и трамваи {153}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 21 декабря 2017 | 23:24
Арт-центр приглашает на "Рождественские размышления"
29 декабря 2017 года в 17.00 в Даугавпилсском арт-центре Марка Ротко состоится бесплатный музыкально-поэтический вечер "Рождественские размышления"
Уже второй год подряд, в безмятежное время Рождественских размышлений творческая команда даугавпилчан приглашает ценителей философской поэзии и авторской музыки на творческий вечер в Арт-центр им. Марка Ротко.
В этом году прозвучат духовные песнопения иеромонаха Романа в исполнении Валерия Ермаченко и Елены Виткевич, а так же стихи Фаины Осиной в исполнении автора.
Арт-центр М.Ротко
Добавить комментарий