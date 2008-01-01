Арт-центр приглашает на "Рождественские размышления"

Новости Культура | 21 декабря 2017 | 23:24

29 декабря 2017 года в 17.00 в Даугавпилсском арт-центре Марка Ротко состоится бесплатный музыкально-поэтический вечер "Рождественские размышления"

Уже второй год подряд, в безмятежное время Рождественских размышлений творческая команда даугавпилчан приглашает ценителей философской поэзии и авторской музыки на творческий вечер в Арт-центр им. Марка Ротко.

В этом году прозвучат духовные песнопения иеромонаха Романа в исполнении Валерия Ермаченко и Елены Виткевич, а так же стихи Фаины Осиной в исполнении автора.

Арт-центр М.Ротко