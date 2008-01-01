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Новости Общество | 21 декабря 2017 | 22:59

Поздравление Генерального консульства Беларуси с Рождеством!

D-fakti.lv

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично примите самые тёплые и сердечные поздравления с наступающим Новым 2018 Годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год и Рождество Христово – чудесные, сказочные и яркие праздники, когда взрослые и дети ждут и верят в чудеса!
Новый год, время, когда можно оглянуться назад и убедиться, что уходящий год был полон значимых событий и достижений!
Мы благодарны вам и вместе можем гордиться тем, что сделано для развития белорусско-латвийских отношений во всех областях сотрудничества!

От всей души желаем вам, чтобы грядущий год стал ярким, весёлым и запоминающимся!

Пусть оправдаются все ваши надежды и сбудутся самые заветные мечты.
Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди!
Мира, здоровья, уюта и благополучия!

С НОВЫМ ГОДОМ!!!
 

С уважением, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов

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