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Новости Общество | 21 декабря 2017 | 22:59

Поздравление Генерального консульства России с Рождеством!

Делфи

Дорогие даугавпилчане и жители Латгалии! От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!

В этот чудесный, всеми любимый праздник хочу пожелать всем мира, благополучия, счастья, здоровья, семейных радостей и гармонии. Пусть Рождественская ночь наполнит Ваши дома теплотой и взаимопониманием, все проблемы и разногласия останутся в уходящем году, а новый пройдет под знаком новых высот и возможностей.

Искренне надеюсь, что в 2018-м добрососедские отношения между нашими странами ждет дальнейшее развитие, и сотрудничество будет укрепляться.
 

Генеральный консул России Андрей Владимиров

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