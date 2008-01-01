Поздравление Генерального консульства России с Рождеством!

Новости Общество | 21 декабря 2017 | 22:59

Делфи Делфи

Дорогие даугавпилчане и жители Латгалии! От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!

В этот чудесный, всеми любимый праздник хочу пожелать всем мира, благополучия, счастья, здоровья, семейных радостей и гармонии. Пусть Рождественская ночь наполнит Ваши дома теплотой и взаимопониманием, все проблемы и разногласия останутся в уходящем году, а новый пройдет под знаком новых высот и возможностей.

Искренне надеюсь, что в 2018-м добрососедские отношения между нашими странами ждет дальнейшее развитие, и сотрудничество будет укрепляться.



Генеральный консул России Андрей Владимиров