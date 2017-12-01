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Новости Общество | 21 декабря 2017 | 22:47

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 13 по 19 декабря 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Bizova Jekaterina (01.01.1942 - 15.12.2017)
Gasperovičs Konstantīns (16.01.1956 - 13.12.2017)
Gorlova Nataļja (28.07.1928 - 14.12.2017)
Ivanova Faina (22.05.1935 - 15.12.2017)
Larionova Olga (18.04.1949 - 16.12.2017)
Lācis Rolands (25.03.1957 - 14.12.2017)
Macuks Dmitrijs (15.05.1942 - 14.12.2017)
Ņikitins Anatolijs (17.10.1934 - 14.12.2017)
Pakne Leonora (17.02.1932 - 15.12.2017)
Podluzhnyy Boris (02.01.1942 - 16.12.2017)
Sologubovs Artjoms (31.03.1993 - 12.12.2017)
Solovjova Raisa (28.02.1931 - 14.12.2017)
Urakova Nataļja (08.03.1962 - 12.12.2017)
Valtere Virgīnija (26.12.1923 - 15.12.2017)
Vaskāne Zoja (16.02.1952 - 17.12.2017)
Voļikovs Josifs (26.10.1923 - 13.12.2017)
Vorobjova Zoja (07.03.1931 - 12.12.2017)
Vorobjovs Boriss (21.03.1941 - 14.12.2017).
 

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