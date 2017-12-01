С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 декабря
Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка. Что, собственно, новостью не является - к этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Автобусы и трамваи {153}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 декабря 2017 | 22:47
Ушли в мир иной...
С 13 по 19 декабря 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bizova Jekaterina (01.01.1942 - 15.12.2017)
Gasperovičs Konstantīns (16.01.1956 - 13.12.2017)
Gorlova Nataļja (28.07.1928 - 14.12.2017)
Ivanova Faina (22.05.1935 - 15.12.2017)
Larionova Olga (18.04.1949 - 16.12.2017)
Lācis Rolands (25.03.1957 - 14.12.2017)
Macuks Dmitrijs (15.05.1942 - 14.12.2017)
Ņikitins Anatolijs (17.10.1934 - 14.12.2017)
Pakne Leonora (17.02.1932 - 15.12.2017)
Podluzhnyy Boris (02.01.1942 - 16.12.2017)
Sologubovs Artjoms (31.03.1993 - 12.12.2017)
Solovjova Raisa (28.02.1931 - 14.12.2017)
Urakova Nataļja (08.03.1962 - 12.12.2017)
Valtere Virgīnija (26.12.1923 - 15.12.2017)
Vaskāne Zoja (16.02.1952 - 17.12.2017)
Voļikovs Josifs (26.10.1923 - 13.12.2017)
Vorobjova Zoja (07.03.1931 - 12.12.2017)
Vorobjovs Boriss (21.03.1941 - 14.12.2017).
D-fakti.lv
Добавить комментарий