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Новости Общество | 21 декабря 2017 | 20:41
В ЦЛК прошли Рождественские мероприятия для школьных отличников и активистов
Традиционно накануне Рождества и Нового года Управление образования Даугавпилса собрало в Центре латышской культуры лучших школьников города. 20 декабря здесь состоялись три мероприятия в общей сложности для 700 учащихся.
Здесь собрались те, кто добился высоких достижений в учебе, принимал участие в международных и республиканских мероприятиях и проектах, активно участвовал в жизни своей школы. Выразить благодарность лучшим учащимся пришли руководители самоуправления.
Хорошие результаты в учебе – показатель заинтересованности и мотивированности школьников. Именно они сделают Даугавпилс краше, богаче, благополучнее. Во всяком случае глядя на молодые целеустремленные лица хочется в это верить.
Мероприятия разделили по возрастным группам. Участников радовали своими выступлениями коллективы ЦЛК, детско-юношеского центра «Яуниба». Департамент спорта и молодежи Даугавпилсской думы организовали яркую концертную программу. Пусть Рождественский вечер принесет в дома школьников и их родителей покой и радость, а Новый год подарит силы для новых свершений и успехов!
Daugavpils.lv
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