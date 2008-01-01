Мэр Ливаны обвинил Министерство образовании в обострении межнациональных отношений

Новости Политика | 21 декабря 2017 | 13:49

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Именно деятельность Министерства образования и науки (МОН) в большей мере угрожает внутренней стабильности государства и обостряет отношения между живущими в Латвии людьми разных национальностей, считает председатель Ливанской краевой думы Андрис Вайводс.

«Я поддерживаю переход на обучение на латышском языке, но, если такое решение принимается, оно должно быть долгосрочным, и нужно смотреть, как преподается латышский язык. В состоянии ли те, кому нужно будет преподавать предметы на государственном языке, это делать, знают ли они государственный язык на должном уровне, чтобы с переходом не возникло проблем», - подчеркнул Вайводс в интервью агентству LETA.

В настоящее время никто не знает, какие критерии в дальнейшем будут выдвигаться к существованию школ, но, зная министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, мэр Ливаны прогнозирует, что сельские школы ничего хорошего не ждет. Если будут закрыты все упомянутые в исследовании МОН школы, люди из сельской местности уедут, приграничные регионы государства опустеют, что станет серьезной угрозой для национальной безопасности.

«Похоже, реформаторы уже знают, что большинство учащихся закрытых школ здесь не останутся, потому что оставшиеся школы даже не предусмотрены для такого количество учащихся, и, кажется, это никого не волнует. Как в этой ситуации не задуматься о том, что все это делается специально, что это не вопиющая некомпетентность отдельных должностных лиц, а гнусное вредительство», - сказал Вайводс.

Чиновники часто говорят о том, что в маленьких школах плохое качество образования, и часть людей в это уже верит. «Людям обещают большие деньги в случае, если будут закрыты маленькие сельские школы. Но это ложь, этого не будет, что подтвердила уже реорганизация больниц. Разве в результате ликвидации маленьких сельских больниц большие лечебные учреждения теперь живут безбедно?», - сказал мэр Ливаны.

LSM