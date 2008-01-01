С праздником!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 декабря
Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, посему можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие, вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.095 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Автобусы и трамваи {153}
9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 21 декабря 2017 | 13:45
Единственный в Латвии «спортивный» детсад — в Даугавпилсе
В даугавпилсском микрорайоне Ругели рядом с лесным массивом расположен детский сад. Это единственное в Латвии дошкольное учреждение, где реализуется спортивная программа. В течение недели ребята посещают каток, бассейн, у них проходят занятия по гимнастике и игровым видам спорта, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.
Мальчишки и девчонки пяти-шести лет раскатились, как горох, по катку ледового дворца в Даугавпилсе. Это старшая группа Ругельского детского сада, единственного в Латвии, где реализуется спортивная программа. Сегодня у них занятия на льду — с родителями.
Кому-то ещё нужна опора, но большинство ребят уверенно держится на коньках, в их числе юная Арина.
«Я первый раз на лёд встала только тогда, когда мне было шесть лет. Сначала я каталась у бортика, а потом начала кататься без него. Сейчас мне 6 с половиной. Самое моё любимое спортивное занятие — это когда мы на спорте делаем стойку на руках и кувыркаемся», — рассказала она.
Садик посещают дети не только из Ругели, но и других микрорайонов. Руслан Куреласс — вратарь городской хоккейной команды — специально отвёл сына именно в этот сад.
«Мы жили в городе, но специально шли в ругельский, потому что у них спортивный уклон. Не только хоккей, но и другие виды спорта есть. Мы шли туда специально изначально», — подчеркнул он.
Третий год с детьми на льду работает тренер по хоккею Иван Кокин, для которого это интересная профессиональная задача.
«Большинство детей не понимают, куда их привели. Это для них что-то новое. У кого-то есть интерес, как только встал на коньки. «А как это — мне неудобно ходить, тут надо научиться». Кто-то видит, что лёд скользкий, боятся встать, но пытаемся какими-то хитростями дать попробовать, чтобы ребёнок почувствовал себя уверенно, что он может ходить», — поделился тренер.
Спортивная программа в детском саду существует четыре года. Идея возникла у заведующей Элиты Шевченко. Она сама мама двух хоккеистов, Артура и Эрика Шевченко. Артур играет в Лиге Магнуса во Франции, а Эрик — в ВХЛ за команду из Китая, неоднократно вызывался в сборную Латвии. Элита, помня, как порой было непросто водить детей на занятия спортом, решила облегчить родителям эту задачу.
«Самая большая трудность была в том, что мы же все работаем. Это надо было как-то вместе совмещать — и расписание занятий, и работу, и не всегда это получалось. Пройдя через всё это, поняли самые главные причины, почему не все дети могут посещать спортивные кружки. Первая проблема — занятость родителей. Вторая — финансы. Разложив всё по полочкам, как это должно быть, написали программу. И мы пришли к мысли, что это будет интересно и детям, и родителям», — рассказала она.
Перед учреждением не стоит задача воспитать спортсменов. Хотя половина выпускников уже в детском саду начинала посещать различные спортивные секции, добавила Шевченко.
«Главная задача — гармоничное развитие ребёнка. Гармоничное развитие ребёнка — это быть здоровым, физически активным, образованным и воспитанным. Если мы уберём физическую активность, то пройдёт время, и ребёнок уже не будет здоровым. Если мы не будем приучать ребёнка к этому труду, то одну часть гармоничного развития мы упустим», — уверена она.
Два раза в неделю в саду проходят занятия по гимнастике, дважды — занятия по игровым видам спорта. Бассейн и каток ребята начинают посещать с 5-6 лет, так как туда дети ездят на общественном транспорте. Занятия в бассейне проходят весной и летом, а на катке — зимой раз в неделю.
«Занятия плаваньем у нас проходят в учебное время, но мы не оставляем это занятие летом. Когда позволяют погодные условия, мы устанавливаем бассейн на нашей территории, и каждый день под руководством тренера по плавания у нас проходят занятия в уличном бассейне», — пояснила заместитель руководителя детского сада Елена Горина.
С открытием программы появилась только одна ставка, которая была разделена на части, что позволило привлечь пять тренеров, представляющих разные виды спорта. Бассейн и лёд саду оплачивает самоуправление. Остальные вопросы решаются за счёт собственных ресурсов.
Детскому саду в Ругели повезло, так как он расположен в здании бывшей школы. Там есть собственный спортзал, который за несколько лет удалось привести в порядок, рассказал тренер по футболу Эвалд Станкевич. Он в саду занимается с детьми подвижными играми.
«Когда мы начинали всё с нуля, то зал здесь был не очень красивый. Не было ремонта. Ничего не было. Со временем всё начало развиваться. Приходили дети. До этого в садике было меньше детей, а со временем больше. Появилась хорошая база, хорошее футбольное поле, площадка. Дети развиваются, получая массу удовольствий, массу полезных эмоций», — подчеркнул он.
В саду из года в год ведут статистику, добавила Горина. «С введением спортивной программы уменьшилась заболеваемость детей простудными заболеваниями. Улучшился сон и аппетит», — указала она.
Четыре года назад в детсаду было 7 групп. За это время появились две дополнительные. Сегодня сад посещает 180 детей — и свободных мест нет.
Добавить комментарий