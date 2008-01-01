Четверг, 21 декабря: дождь и мокрый снег

Новости Латвия | 21 декабря 2017 | 13:42

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Ранним утром начнутся осадки. На западе и в центральных районах будет в основном дождь, а на востоке страны ожидается снегопад. После обеда снег там сохранится. В остальных регионах страны прогнозируется мокрый снег.

Температура во второй половине дня — от -5 до +5 градусов. Ветер — переменного направления. Его скорость составит 3-5 м/с, но в некоторых городах — до 12 м/с.

В столице потеплеет до +3. Ветер слабый, не превысит 6 м/с. Днем ожидается дождь и мокрый снег.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM