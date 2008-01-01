С праздником!

Поздравление Генерального консульства Беларуси с Рождеством!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ! О ...

Поздравление Генерального консульства России с Рождеством!

Дорогие даугавпилчане и жители Латгалии! От всей души поздравляю Вас с наст ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 декабря

Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
-1 .. -3 C
День
-1 .. 1 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {121}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Автобусы и трамваи {153}

9. В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест {1}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Латвия | 21 декабря 2017 | 13:42

Четверг, 21 декабря: дождь и мокрый снег

lsm.lv

Ранним утром начнутся осадки. На западе и в центральных районах будет в основном дождь, а на востоке страны ожидается снегопад. После обеда снег там сохранится. В остальных регионах страны прогнозируется мокрый снег.

Температура во второй половине дня — от -5 до +5 градусов. Ветер — переменного направления. Его скорость составит 3-5 м/с, но в некоторых городах — до 12 м/с.

В столице потеплеет до +3. Ветер слабый, не превысит 6 м/с. Днем ожидается дождь и мокрый снег.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

Добавить комментарий

 