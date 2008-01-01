Предпраздничная акция в Даугавпилсском театре

Новости Культура | 20 декабря 2017 | 20:17

Ломаете голову, чем удивить друзей или родственников в этом году? Покупайте и дарите самое лучшее! Только 22 декабря Даугавпилсский театр дарит обладателям карты зрителя 50-процентную скидку на ряд спектаклей:

«Любовь до потери памяти» - безумная комедия на русском языке (12 января в 18:30)

«Свидания по средам» - комедия о многоугольниках любви на латышском языке (13 января в 18:00)

«Горе от ума» - русская классика на современный лад (19 января в 18:30)

«Поговорим?» - танцевальный спектакль (20 января в 18:00)

«Эмигранты» - трагикомедия или философский фарс в двух действиях (27 января в 18:00)

Начните 2018 год чудесными вечерами, наполненными размышлениями и яркими эмоциями!

В рамках акции билеты можно приобрести только в кассе Даугавпилсского театра (на один спектакль не более 4 билетов). Напоминаем, что карту зрителя можно получить, купив билеты на сумму не менее 25 евро.

Время работы кассы 22 декабря – с 11:00 до 18:30 (перерыв с 14:00 до 14:30).

Даугавпилсский театр желает всем светлых праздников!

Daugavpils.lv