Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 декабря
Именины:
Арта, Миньона / Антон, Григорий, Дементий
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -4 .. -6 C
- День
- -2 .. -4 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1823 ()
|GBP
|0.885 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.3065 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {120}
2. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Автобусы и трамваи {153}
9. Кто поможет бездомному Антону? {8}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 декабря 2017 | 20:17
Предпраздничная акция в Даугавпилсском театре
Ломаете голову, чем удивить друзей или родственников в этом году? Покупайте и дарите самое лучшее! Только 22 декабря Даугавпилсский театр дарит обладателям карты зрителя 50-процентную скидку на ряд спектаклей:
«Любовь до потери памяти» - безумная комедия на русском языке (12 января в 18:30)
«Свидания по средам» - комедия о многоугольниках любви на латышском языке (13 января в 18:00)
«Горе от ума» - русская классика на современный лад (19 января в 18:30)
«Поговорим?» - танцевальный спектакль (20 января в 18:00)
«Эмигранты» - трагикомедия или философский фарс в двух действиях (27 января в 18:00)
Начните 2018 год чудесными вечерами, наполненными размышлениями и яркими эмоциями!
В рамках акции билеты можно приобрести только в кассе Даугавпилсского театра (на один спектакль не более 4 билетов). Напоминаем, что карту зрителя можно получить, купив билеты на сумму не менее 25 евро.
Время работы кассы 22 декабря – с 11:00 до 18:30 (перерыв с 14:00 до 14:30).
Даугавпилсский театр желает всем светлых праздников!
Daugavpils.lv
Добавить комментарий