Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 декабря

Именины:
Арта, Миньона / Антон, Григорий, Дементий

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-4 .. -6 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {120}

2. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Ушли в мир иной...

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Автобусы и трамваи {153}

9. Кто поможет бездомному Антону? {8}

10. В автоаварии тяжело пострадал возница гужевой повозки

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Культура | 20 декабря 2017 | 20:17

Предпраздничная акция в Даугавпилсском театре

Ломаете голову, чем удивить друзей или родственников в этом году? Покупайте и дарите самое лучшее! Только 22 декабря Даугавпилсский театр дарит обладателям карты зрителя 50-процентную скидку на ряд спектаклей:

«Любовь до потери памяти» - безумная комедия на русском языке (12 января в 18:30)
«Свидания по средам» - комедия о многоугольниках любви на латышском языке (13 января в 18:00)
«Горе от ума» - русская классика на современный лад (19 января в 18:30)
«Поговорим?» - танцевальный спектакль (20 января в 18:00)
«Эмигранты» - трагикомедия или философский фарс в двух действиях (27 января в 18:00)
Начните 2018 год чудесными вечерами, наполненными размышлениями и яркими эмоциями!

В рамках акции билеты можно приобрести только в кассе Даугавпилсского театра (на один спектакль не более 4 билетов). Напоминаем, что карту зрителя можно получить, купив билеты на сумму не менее 25 евро.

Время работы кассы 22 декабря – с 11:00 до 18:30 (перерыв с 14:00 до 14:30).

Даугавпилсский театр желает всем светлых праздников!

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 