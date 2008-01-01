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Новости Культура | 20 декабря 2017 | 20:13

Объявлен прием заявок на Международный керамический конкурс-выставку на Приз Мартинсона

Латвийский центр современного керамического искусства и Центр Марка Ротко объявили о приеме заявок на Международный керамический конкурс-выставку на Приз Мартинсона.

Отметим, что с именем Петериса Мартинсона тесно связана творческая жизнь центра Марка Ротко. Это была выдающаяся личность, отличавшаяся оригинальностью всего, что делал. Заслуг, регалий и увлечений Мартинсона не перечесть: профессор Латвийской академии художеств, руководитель мастерской керамики, вдохновитель многих поколений мастеров, почетный член Женевской международной академии керамиков, архитектор, актер кино, альпинист, путешественник, кавалер Ордена Трех Звезд. Еще будучи с нами в 2013 году, он подарил объемную коллекцию своих работ Центру Ротко. Свои работы считал детьми и перед уходом в вечность отдал их в надежные руки работников Центра. Керамика мастера уникальна, сделана из глины, фарфора, каменной массы.

В Центре надеются, что работы Международного конкурса станут достойным продолжением идей Петериса Мартинсона. Отметим, что и в Даугавпилсе есть целая плеяда мастеров, которыми мастер, уроженец нашего города, смог бы гордиться.

Полная информация о конкурсе доступна на домашней странице Думы daugavpils.lv

Daugavpils.lv

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