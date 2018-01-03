2 и 3 января 2018 года Социальная служба будет только принимать заявления

Новости Общество | 20 декабря 2017 | 20:09

В 2018 году ожидаются и изменения в социальной сфере как на уровне государства, так и на уровне Даугавпилсского городского самоуправления.

С 1 января 2018 года:

Минимальная заработная плата в Латвии будет 430 евро. Соответственно, изменится уровень доходов, на основании которого в Даугавпилсском самоуправлении присваивается статус малообеспеченной семьи/лица. Обязывающие правила Даугавпилсской городской думы № 4 определяет, что этот статус присваивается, если средние доходы в месяц на каждого члена семьи последние три месяца не превышает 80% от установленной в государстве минимальной заработной платы. С 1 января 2018 года этот уровень дохода будет 344 евро. Социальная служба информирует, что несмотря на прогнозируемое увеличение числа претендующих на статус малообеспеченных, размеры всех видов социальных пособий и материальной поддержки остаются на прежнем уровне.

В соответствии с изменениями в законодательстве, а именно в Правилах КМ № 299 "Правила о признании семьи или отдельно проживающего лица малоимущими", с 1 января 2018 года при определении соответствия семьи (лица) требованиям статуса малоимущей или малообеспеченной семьи (лица), меняются критерии учета собственности. Например, помимо тех видов собственности, которые указаны в нормативном акте о порядке, в котором семья или отдельно живущее лицо признается малоимущей, не будет учитываться один или несколько объектов недвижимости, чья кадастровая стоимость не превышает 7500,00 евро и они не служат источником дохода.

Приняты изменения в Законе о регистре счетов, которые предусматривают, что с 01.01.2018. самоуправление сможет получить сведения из регистра счетов о наличии банковского счета у лица, которое обратилось за социальной помощью или социальными услугами, для оценки доходов и материального состояния, в соответствии с Законом о социальных услугах и социальной помощи . Также социальные работники имеют право попросить клиента предоставить распечатку с его банковского счета для принятия решения о присвоении статуса.

С 01.01.2018. меняется форма декларации средств к существованию, и заполнение этой декларации обязательно должно происходить в присутствии социального работника.

Обращаем внимание жителей на то, что 2 и 3 января 2018 года Социальная служба будет работать только в режиме приема заявлений, без ввода информации в компьютерную систему. В связи с тем, что по всей Латвии вступают в силу вышеупомянутые нововведения, требуется время для корректировок работы единой базы данных SOPA. Социальная служба заранее приносит извинения за возможные неудобства.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

LSM