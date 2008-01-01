В среду 20 декабря синоптики обещают пасмурный день

Новости Латвия | 20 декабря 2017 | 20:01

В эту среду небо в Латвии будет затянуто облаками, прогнозирует метеоцентр. В течение дня сильная облачность в некоторых местах немного рассеется.

На юго-востоке страны после полудня прогнозируются осадки в виде снега. Температура воздуха составит от -6 до +4, холоднее всего будет в Латгалии. Весь день будет почти безветренно.

В Риге столбик термометра будет на отметке от -1 до +2. Почти безветренно, и осадки тоже не ожидаются. Во второй половине дня облачность частично рассеется.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM