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20 декабря
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Сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 20 декабря 2017 | 20:01
В среду 20 декабря синоптики обещают пасмурный день
В эту среду небо в Латвии будет затянуто облаками, прогнозирует метеоцентр. В течение дня сильная облачность в некоторых местах немного рассеется.
На юго-востоке страны после полудня прогнозируются осадки в виде снега. Температура воздуха составит от -6 до +4, холоднее всего будет в Латгалии. Весь день будет почти безветренно.
В Риге столбик термометра будет на отметке от -1 до +2. Почти безветренно, и осадки тоже не ожидаются. Во второй половине дня облачность частично рассеется.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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