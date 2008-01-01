Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 20 декабря 2017 | 19:54

На 18 декабря 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- Автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор гостиницы;

- администратор офиса;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- дизайнер одежды;

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер -программист/ инженер -электронщик;

- инженер -технолог (машиностроение);

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры -проектировщики;

- инженеры -строители;

- интервьюер;

- каменщики;

- кассир (работа в Риге);

- кассиры в магазин;

- комплектовщик;

- конструктор;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маляр;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр низковольтных систем;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- муниципальный полицейский;

- мясник (работа в Германии);

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор производства пиломатериалов;

- операторы швейного оборудования;

- отделочник;

- официант (работа в Великобритании);

- охранник мобильной группы;

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник руководителя строительных работ;

- портье (работа в Великобритании);

- программист;

- продавец- консультант;

- продавцы;

- преподаватель латышского языка;

- работники службы бистро (работа в Риге);

- разработчик приложений (IT);

- руководители проекта;

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик металлической мебели;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесари металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- советник руководителя;

- социальный опекун (Детский дом Науене);

- социальный реабилитолог (Детский дом Науене);

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по охране труда;

- специалист по продажам;

- старший бухгалтер;

- старший консультант;

- строитель;

- тестер компьютерных систем;

- техник строительных материалов;

- технический директор;

- технологи швейного производства;

- тракторист (Варкавиеши, Ницгальская волость);

- уличный торговец;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель изобразительного искусства;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель математики;

- учитель социальных наук (Салиенская средняя школа);

- формовщик теста;

- фрезеровщики;

- швеи;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.



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