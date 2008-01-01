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Сегодня, собираясь провести день в приятной компании, позаботьтесь о совместимости ее членов. Нынче весьма вероятны пустяковые, но противные ссоры даже между лучшими друзьями.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 19 декабря 2017 | 20:12
Футбольный сезон закрылся на красочной и позитивной ноте
Футбол – одна из визитных карточек даугавпилсского спорта. 15 декабря в Олимпийском центре отметили лучших игроков Даугавпилсской академии футбола.
Среди гостей мероприятия был один из талантливейших выпускников школы даугавпилсского футбола – Александр Цауня. Он с радостью вспомнил время своего становления в нашем городе.
Среди особых гостей мероприятия по закрытию футбольного сезона был также бывший капитан сборной Латвии Каспарс Горкшс, который вместе с руководством Даугавпилсской городской думы и Федерации футбола активно принимал участие в награждении молодых спортсменов. О значении Даугавпилсской футбольной академии для всей Латвии рассказал спортивный директор Футбольной федерации Латвии Дайнис Казакевич
Во время красочной церемонии были награждены воспитанники всех возрастных групп, общее число которых превышает 500 человек. У родителей и детей была возможность принять участие в различных эстафетах. В завершение вечера из рук первого заместителя председателя Даугавпилсской городской думы Игоря Прелатова воспитанники 2011 года получили свою первую спортивную форму. Перед переполненными трибунами Олимпийского центра были представлены победители фотоконкурса «Я и футбол», а также обладатели титула «Самый красивый гол». Футбольный сезон закрылся на красочной и позитивной ноте!
LSM
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