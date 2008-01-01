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Новости Латвия | 19 декабря 2017 | 20:09

Во вторник 19 декабря с запада придут снег и дождь

На этой неделе Латвия окажется в зоне интенсивных осадков, прогнозируют метеорологи. С самого утра на юго-западе начнется дождь и снег, позже осадки распространятся по всей территории страны.

После полудня осадки сохранятся в центральных районах, а на западе Латвии выглянет солнце. Температура воздуха 19 декабря составит -3...+4 градуса. Будет почти безветренно.

В Риге днем ждем от ноля до +2. Весь вторник будет почти безветренно. С утра ожидается мокрый снег, который закончится после обеда.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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