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Новости Культура | 19 декабря 2017 | 16:12

Русский дом объявляет конкурс рисунков для Деда Мороза

Центр русской культуры готовится к проведению новогодних праздников для детей дошкольного и младшего школьного возраста и объявляет конкурс рисунков Деду Морозу. Тема для рисования - 100-летие Латвии, которое будет отмечаться в наступающем году.

Новогодние ёлочки для юных жителей Даугавпилса на Сказочном подворье Русского дома пройдут 29 декабря в 12 часов и 9 января в 16.00. На представлении детей и их родителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также героями русских сказок, хоровод вокруг большой ёлки на и еще много- сюрпризов.

Приглашаем ребят, желающих принять участие в новогоднем празднике, нарисовать в произвольной технике свое поздравление родной Латвии в честь её юбилея. Рисунок нужно принести в Русский дом (ул.Варшавас, 14) и опустить в специальный ящик с изображением Деда Мороза. Рисунки принимаются до 24 декабря. На оборотной стороне листа обязательно указать данные ребенка (имя, фамилия, возраст, номер школы и детсада, а также контактный телефон родителей).

Авторы лучших рисунков на новогодних ёлочках 29 декабря и 9 января получат награду из рук Деда Мороза.
 

Центр русской культуры

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