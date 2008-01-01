Закрыт самый загруженный аэропорт в мире: отменены свыше 1000 рейсов

Новости В мире | 18 декабря 2017 | 20:52

В американском аэропорту Хартсфилд-Джексон в городе Атланта (штат Джорджия) отключение электроэнергии привело к отмене более тысячи авиарейсов, сообщает AP со ссылкой на руководство воздушной гавани.

Инцидент случился 17 декабря. Все самолеты, выполнявшие внутренние рейсы на Атланту, оставались в аэропортах вылета. Международные рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Вылеты из Атланты также не проводились. Пассажиров аэропорта эвакуировали из обесточенных терминалов.

Через несколько часов стало известно, что подача электроэнергии в аэропорту Атланты полностью восстановлена. Об этом сообщили в Twitter воздушной гавани. "Подача энергии возобновлена во всех залах", — говорится в твите. Руководство аэропорта отметило, что начнут ходить поезда, соединяющие аэропорт с городом.

В Twitter компании Georgia Power, отвечающей за энергоснабжение аэропорта, также опубликовано заявление. В нем отмечается, что "была восстановлена подача электричества для всех важнейших функций" воздушной гавани, в том числе тех, которые необходимы для отправки и приема рейсов. Как сообщает ТАСС, представители компании подтвердили свои прежние оценки, согласно которым причиной неполадок стало возгорание размещенного под землей энергетического оборудования.

В Georgia Power отметили, что пожар уже потушен. Они также подчеркнули, что в связи с отключением электроснабжения "ни для пассажиров, ни для персонала угрозы не было". В компании также обещали принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По данным Flightradar24, 17 декабря в аэропорту Атланты были отменены 456 рейсов на вылет и 696 на посадку. Как сообщили власти штата, причиной отключения электроэнергии стал пожар на одной из подземных подстанций. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что причиной отключения энергии стала ошибка строителей, которые случайно перерезали линию электропередачи. В аэропорту эту информацию не подтвердили.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон считается самым загруженным по взлетам и посадкам, а также пассажиропотоку аэропортом мира. В прошлом году он обслужил около 104 млн пассажиров. Через него ежедневно проходят примерно 275 тысяч человек.

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