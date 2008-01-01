Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

19 декабря

Именины:
Лелде, Сармис / Максим, Николай

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу - еще не известно. Пока.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-3 .. -5 C
Утро
-1 .. -3 C
День
.. -2 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {120}

2. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Ушли в мир иной...

7. В автоаварии тяжело пострадал возница гужевой повозки

8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

9. Кто поможет бездомному Антону? {8}

10. Автобусы и трамваи {153}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {153}

 

Новости Общество | 18 декабря 2017 | 20:51

В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест

В конце сентября 2017 года в Латвии было 17,3 тыс. вакантных рабочих мест — на 3,1 тыс. (21,8%) больше, чем в конце сентября 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе в общественном секторе в конце сентября 2017 года было 6,2 тыс. вакансий — на 10,4% больше, чем годом ранее, в частном секторе — 11,1 тыс., что на 29,3% больше.

Из всех доступных в Латвии рабочих мест вакантными были 1,9%, в общественном секторе — 2,1%, в частном секторе — 1,8%.
Самый большой удельный вес вакантных рабочих мест был в основной группе квалифицированных рабочих — 2,7% и в основной группе специалистов — 2,2%.

В конце сентября 2017 года в Латвии было 898,6 тыс. занятых рабочих мест — на 3,3 тыс. (0,4%) больше, чем в конце сентября 2016 год.

В частном секторе количество занятых рабочих мест за год увеличилось на 2,2 тыс. (0,4%) — до 611,5 тыс., в общественном секторе — на 1,1 тыс. (0,4%), до 287,2 тыс.

В основной группе квалифицированных рабочих количество занятых рабочих мест за год выросло на 5,1%, в основной группе простых профессий — на 4,9%, операторов оборудования и машин — на 3,2%, старших специалистов — на 1,7%, квалифицированных рабочих и ремесленников — на 0,9%. Сократилось количество работников в основной группе работников сферы обслуживания и торговли (-6,1%), служащих (-1,5%), руководителей и специалистов (-0,9%).

Больше всего количество занятых рабочих мест за год увеличилось в строительстве — на 7,3% или 4,2 тыс., сфере информационно-коммуникационных услуг — на 4,7% или 1,5 тыс. Больше всего оно сократилось в отрасли других услуг — на 6,2% или 0,9 тыс., в добывающей промышленности — на 3,2% или 0,1 тыс., в отрасли водоснабжения — на 2,9% или 0,2 тыс., недвижимости — на 2,3% или 0,7 тыс., оптовой и розничной торговли — на 2% или 2,9 тыс.

В третьем квартале 2017 года самый большой удельный вес вакантных рабочих мест был в госуправлении — 4,5%, здравоохранении — 2,6%, транспорта и складского хранения и строительстве — 2,2%.

Самый высокий удельный вес вакантных рабочих мест в третьем квартале был зарегистрирован в Рижском регионе — 2,3% или 11,7 тыс., самый низкий — в Видземском, Земгальском и Курземском регионах.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 