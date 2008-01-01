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Новости Общество | 18 декабря 2017 | 20:51
В Латвии насчитали 17 300 вакантных рабочих мест
В конце сентября 2017 года в Латвии было 17,3 тыс. вакантных рабочих мест — на 3,1 тыс. (21,8%) больше, чем в конце сентября 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В том числе в общественном секторе в конце сентября 2017 года было 6,2 тыс. вакансий — на 10,4% больше, чем годом ранее, в частном секторе — 11,1 тыс., что на 29,3% больше.
Из всех доступных в Латвии рабочих мест вакантными были 1,9%, в общественном секторе — 2,1%, в частном секторе — 1,8%.
Самый большой удельный вес вакантных рабочих мест был в основной группе квалифицированных рабочих — 2,7% и в основной группе специалистов — 2,2%.
В конце сентября 2017 года в Латвии было 898,6 тыс. занятых рабочих мест — на 3,3 тыс. (0,4%) больше, чем в конце сентября 2016 год.
В частном секторе количество занятых рабочих мест за год увеличилось на 2,2 тыс. (0,4%) — до 611,5 тыс., в общественном секторе — на 1,1 тыс. (0,4%), до 287,2 тыс.
В основной группе квалифицированных рабочих количество занятых рабочих мест за год выросло на 5,1%, в основной группе простых профессий — на 4,9%, операторов оборудования и машин — на 3,2%, старших специалистов — на 1,7%, квалифицированных рабочих и ремесленников — на 0,9%. Сократилось количество работников в основной группе работников сферы обслуживания и торговли (-6,1%), служащих (-1,5%), руководителей и специалистов (-0,9%).
Больше всего количество занятых рабочих мест за год увеличилось в строительстве — на 7,3% или 4,2 тыс., сфере информационно-коммуникационных услуг — на 4,7% или 1,5 тыс. Больше всего оно сократилось в отрасли других услуг — на 6,2% или 0,9 тыс., в добывающей промышленности — на 3,2% или 0,1 тыс., в отрасли водоснабжения — на 2,9% или 0,2 тыс., недвижимости — на 2,3% или 0,7 тыс., оптовой и розничной торговли — на 2% или 2,9 тыс.
В третьем квартале 2017 года самый большой удельный вес вакантных рабочих мест был в госуправлении — 4,5%, здравоохранении — 2,6%, транспорта и складского хранения и строительстве — 2,2%.
Самый высокий удельный вес вакантных рабочих мест в третьем квартале был зарегистрирован в Рижском регионе — 2,3% или 11,7 тыс., самый низкий — в Видземском, Земгальском и Курземском регионах.
Daugavpils.lv
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