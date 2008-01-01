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На то, как будут развиваться события сегодня, немалое, чтобы не сказать удивительно большое, влияние окажут дела давно минувших дней. Так как прошлое уже изменить не удастся, течение нынешнего дня в рамки ваших планов запихнуто быть никак не может.
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Новости Спорт | 18 декабря 2017 | 20:48
Хоккеисты рижского "Динамо" начали самую дальнюю выездную серию матчей поражением в Шанхае
Хоккеисты рижского "Динамо" неудачно начали самую дальнюю выездную серию матчей в чемпионате КХЛ. В понедельник латвийская команда со счетом 1:3 проиграла в Шанхае китайскому "Куньлуню". Единственную шайбу у гостей забросил Микс Индрашис.
На шестой минуте Ник Шаус открыл счет, забив гол в первом же матче за китайскую команду после обмена из магнитогорского "Металлурга". На 11-й минуте Кори Кейн удвоил преимущество хозяев. Капитан "Динамо" Микс Индрашис одну шайбу отквитал, реализовав большинство в третьем периоде, но затем Лукас Локхарт сделал счет 3:1.
Латвийский защитник "Куньлуня" Артур Кулда провел на площадке 21 минуту. За это время он один раз бросил по воротам и заблокировал два броска по воротам своей команды.
"Куньлунь" прервал мини-серию динамовцев из двух побед. Рижане продолжают идти на последнем месте в Западной конференции с 35 очками после 42 матчей. В среду латвийский клуб сыграет во Владивостоке с "Адмиралом" Оскара Бартулиса.
Daugavpils.lv
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