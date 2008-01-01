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Новости Общество | 18 декабря 2017 | 20:21

В субботу на променаде торговали

В прошедшую субботу, 16 декабря, главный городской променад был отдан торговцам и покупателям. Улица Ригас с 10 утра превратилась в предпраздничный рынок, где можно было и вкусностей купить, обновку в гардероб подобрать, да и просто пообщаться, ведь покупателей в субботний день было много.

Повезло и с продавцами: 70 торговцев представили свой товар на рынке. Колбасы и копчености, хлеб и разного вида сладости, рыба и изделия ремесленников, промышленные товары, украшения и галантерея, игрушки и сувениры – привезли в Даугавпилс из разных уголков Латвии.

Количество покупателей на импровизированном рынке говорит само за себя – горожанам понравилась сама возможность с пользой прогуляться по улице Ригас. У самоуправления есть идея организовывать подобную торговлю здесь с периодичностью раз в месяц.

Опрошенные нами продавцы идею поддержали и выразили готовность планировать своё расписание выездной торговли с учетом рынка на городском променаде. Понравилась продавцам и активность даугавпилсского покупателя.

Кстати, представление о том, что к нам приезжают торговать только из соседней Литвы, в этот раз не оправдалось - из 70 торговых точек только 10 представляли наших предприимчивых соседей. Приживется ли начинание – поживем – увидим, но уже ясно одно: на оригинальный и самобытный товар в Даугавпилсе всегда найдется свой покупатель.

Daugavpils.lv

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