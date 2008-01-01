Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
19 декабря
Именины:
Лелде, Сармис / Максим, Николай
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу - еще не известно. Пока.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1795 ()
|GBP
|0.8821 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.1462 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {120}
2. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. В автоаварии тяжело пострадал возница гужевой повозки
8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
9. Кто поможет бездомному Антону? {8}
10. Автобусы и трамваи {153}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 декабря 2017 | 20:09
Понедельник, 18 декабря: кое-где выглянет солнце
В Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако в отдельных районах небо прояснится.
Осадков синоптики не обещают. В некоторых районах возможен туман. Ветер переменного направления, 2-5 м/с. Температура воздуха -2…+2 градуса.
В Риге облачно, днём изредка с прояснениями. Без осадков. Утром возможен туман, на дорогах скользко. Температура — около ноля.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
Добавить комментарий