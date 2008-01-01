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Новости Латвия | 18 декабря 2017 | 20:09

Понедельник, 18 декабря: кое-где выглянет солнце

В Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако в отдельных районах небо прояснится.

Осадков синоптики не обещают. В некоторых районах возможен туман. Ветер переменного направления, 2-5 м/с. Температура воздуха -2…+2 градуса.

В Риге облачно, днём изредка с прояснениями. Без осадков. Утром возможен туман, на дорогах скользко. Температура — около ноля.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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