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Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.
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Новости Спорт | 19 декабря 2017 | 16:12
Шахматисты DAUGAVA CHESS удачно выступили на турнирах
В декабре 2017 года шахматисты клуба DAUGAVA CHESS приняли участие в двух турнирах, показав отличные результаты.
3 декабря состоялся кубок клубов Латвии по быстрым шахматам, в котором участвовало 17 команд. Среди 96 участников команд 22 имели звание гроссмейстера или международного мастера. Были игроки из Германии, Египта, США, Швеции, России, Белоруссии, Польши, что говорит о высоком уровне турнира. Команда DAUGAVA CHESS (ДАУГАВПИЛС) в составе гроссмейстера Илмара Старостита, мастеров FIDE Ингемара Ессе и Андриса Старостита, а также кандидатов в мастера Дениса Дунавецкого и Неллий Маклаковой, выступила достойно, заняв в итоге пятое место. Среди командных результатов хочется отметить ничью с чемпионами, командой Рижской шахматной школой (в составе которой были игроки сборной Латвии). Из личных результатов несомненно лучший не только в команде, но и среди всех участников стал Денис Дунавецкий, набрав 6,5 очков из 7 на третьей доске. Больше набрала только Дана Рейзниеце – Озола на пятой доске, 7 из 7. Хочется также отметить победу И.Ессе (рейтинг 2385) над гроссмейстером из Египта Amin Bassem с рейтингом 2670 , ничью Н. Маклаковой с чемпионкой Латвии 2017 Линдой Круминей.
9 декабря две команды DAUGAVA CHESS приняли участие в командном чемпионате города Резекне в котором приняли участие 10 команд из Даугавпилса, Резекне, Малты, Карсавы и литовского города Рокишкиса. Второй год подряд чемпионом стала команда DAUGAVA CHESS -1 . За команду играли кандидаты в мастера Даниил Хоробрый, Сергей Терентьев, Анатолий Алипов и перворазрядница Стефания Домбровская. Вторая команда заняла 6-е место (кандидат в мастера Сергей Метревели и перворазрядники Вита Петрова, Егор Леонов, Владимир Пунтус).
24 декабря общество Daugava Chess организует Рождественский турнир в служебной гостинице ДУ по адресу ул. Парадес 11. Начало в 12.00. В новом году, 6 и 7 января, ждем всех на Зимнем Кубке по быстрым шахматам и блицу. Шахматный клуб DAUGAVA CHESS приглашает всех любителей шахмат (детей и взрослых) на занятие. Контактный телефон -29523665.
D-fakti.lv
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