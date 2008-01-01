Зима и дальше будет теплой

Новости Латвия | 17 декабря 2017 | 20:14

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Сезонные прогнозы и в дальнейшем обещают теплую зиму в Балтии и остальной Европе, свидетельствуют данные европейской программы "Copernicus", сообщает ЛЕТА.

Последующие три месяца в странах Балтии будут теплее, чем обычно.

Однако и в теплые зимы в Латвии бывают периоды холода, когда температура опускается до -20 градусов. Предыдущие четыре зимы в Латвии были теплее средних показателей 1981-2010 годов, но в январе этого и прошлого года мороз достигал -31 градуса.

И в дальнейшем циклоны будут преобладать над антициклонами, что означает частые осадки и порывистый ветер, несущий теплый воздух с Атлантического океана.

Количество осадков прогнозируется около нормы или чуть выше.

В ноябре и декабре температура воздуха в Латвии не опустилась ниже -5 градусов.

LETA