Синоптики предупреждают об обильном снегопаде

Новости Латвия | 15 декабря 2017 | 22:24

Пресс-фото Пресс-фото

В ночь на субботу и утром в воскресенье в Латгале, а также в Селии и на Видземской возвышенности ожидается снегопад, местами толщина снежного покрова составит 6 см, прогнозируют синоптики.

Осадки в виде снега и дождя также ожидаются в Курземе.

Минимальная температура воздуха — от -1 до -5 градусов, в прибрежной зоне Курземе — от 0 до +1 градуса.

Днем воздух прогреется до -1..+4 градусов, местами ожидается снег, в Курземе — дождь.

В Риге облачная погода, но без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -2..-3 градуса, днем будет от 0 до +1 градуса.

Delfi