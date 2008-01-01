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Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.

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Новости Латвия | 15 декабря 2017 | 22:24

Синоптики предупреждают об обильном снегопаде

Пресс-фото

В ночь на субботу и утром в воскресенье в Латгале, а также в Селии и на Видземской возвышенности ожидается снегопад, местами толщина снежного покрова составит 6 см, прогнозируют синоптики.

Осадки в виде снега и дождя также ожидаются в Курземе.

Минимальная температура воздуха — от -1 до -5 градусов, в прибрежной зоне Курземе — от 0 до +1 градуса.

Днем воздух прогреется до -1..+4 градусов, местами ожидается снег, в Курземе — дождь.

В Риге облачная погода, но без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -2..-3 градуса, днем будет от 0 до +1 градуса.

Delfi

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