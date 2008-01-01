До завершения Резекненского олимпийского центра — 3 года и 17 млн евро

Новости Общество | 15 декабря 2017 | 22:03

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В Резекне приступили к строительству третьей очереди Олимпийского центра. Вслед за футбольным полем, бассейном и гостиницей возведут крупнейший в Латгалии спорткомплекс, где будет не только тренировочный зал, но и каток. Стоимость третьей очереди составляет почти 17 миллионов евро, сообщает Латвийское радио-4.

В октябре в Резекне стартовал заключительный этап строительства Олимпийского центра. Ранее завершили футбольное поле, гостиницу и открытый 25-метровый бассейн.

Финальную фазу проекта Олимпийского центра реализует рижская компания Arčers, которая через три года должна будет завершить ледовый дворец и многофункциональный спортивный комплекс, рассказывает руководитель проектов компании Эдгар Ширвис.

«Работы на 3,4 гектара уже начались. Предусмотрено строительство здания общей площадью 11 000 квадратных метров, подъездных путей, парковки на 16 000 квадратных метров, а также озеленение. По сути, это одно здание, под крышей которого будут находиться ледовый дворец, а рядом — многофункциональный спортзал».

Подробнее о том, как площадки уместятся под одной крышей, рассказал руководитель Резекненского олимпийского центра Владимир Богданов.

«Они будут соединены красивой зелёной оранжереей. Они будут и соединены, и разделены одновременно. К примеру, с трибун ледового дворца будет видно, что происходит в спортивном зале, и наоборот — из зала будет видно, что в ледовом происходит. Трибуны будут лицом друг к другу. Между ними стеклянная стена и оранжерея».

Работы продолжаются и зимой. Пока строители не отстают от графика.

«В этом году мы закончим насыпные работы для здания. Уже приступили к замене грунта на местах парковок. До Рождества закончим установку тестовых свай, а после праздников приступим к установке основных свай», — добавил Ширвис.

В этом году на строительство потрачено 800 000 евро — прямая дотация из госбюджета. На следующий год в бюджет Резекне планируется заложить 6 миллионов евро — заём из Госкассы, объясняет руководитель Управления развития Георгий Орлов.

«Общий объём финансирования, необходимый на строительные работы — это 16, почти 17 миллионов евро. Мы не учитываем НДС, так как этот объект строится за средства самоуправления. В дальнейшем он будет передан в аренду компании «Резекненский олимпийский центр». Это даёт нам возможность сэкономить НДС», — пояснил он.

Параллельно самоуправление шлёт письма и запросы в министерства, чтобы получить дополнительные средства от государства. Резекне рассчитывает, что половину стоимости объекта удастся покрыть за счёт государственного бюджета. Самоуправление и государство — единственные источники финансирования, так как фонды Европейского союза не предусмотрены на строительство спортивной инфраструктуры.

В городской думе Резекне отмечают, что Олимпийскому центру необходимо будет стараться зарабатывать за счёт проведения мероприятий и аренды. Кроме этого, планируется использовать технологию, которая позволит сэкономить на энергоресурсах. Тепло, вырабатываемое холодильной установкой в ледовом дворце, направят на подогрев воды в бассейне, добавил руководитель управления развития Георгий Орлов.

«Постараемся взять финский опыт. Наши проектировщики связывались с самоуправлениями Финляндии, у которых работают похожего типа системы. Это поможет снизить расходы на содержание открытого бассейна и даже, возможно, позволит продлить активный сезон использования открытого бассейна».

Благодаря новому Олимпийскому центру, который станет крупнейшим в Латгалии, Резекне рассчитывает решить проблему нехватки залов, как для спортшколы, так и для частных клубов и просто любителей спорта.

Изначально планировалось, что все три очереди Олимпийского центра в Резекне обойдутся в 14 миллионов евро.

LSM