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Недовольны? Сникерс!!! Ой, извините, вырвалось... Выкиньте вы его, гадость этакую. А если недовольны, пока лучше помалкивать.
Источник: ignio.com
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 15 декабря 2017 | 19:33
День семьи «Рождественское чудо»
17 декабря в 13.00 Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей (ул.Ригас, 8) приглашает на ДЕНЬ СЕМЬИ, посвященный рождественским праздникам.
В этот день у посетителей музея будет возможность принять участие в праздничной творческой мастерской и осмотреть культурно-историческую экспозицию.
Время проведения творческой мастерской – с 13.00 до 14.00. Количество мест ограничено!
Входной билет для всей семьи, независимо от количества человек – 1,42 евро.
Добро пожаловать!
Daugavpils.lv
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