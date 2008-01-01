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Недовольны? Сникерс!!! Ой, извините, вырвалось... Выкиньте вы его, гадость этакую. А если недовольны, пока лучше помалкивать.

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Новости Культура | 15 декабря 2017 | 19:33

День семьи «Рождественское чудо»

17 декабря в 13.00 Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей (ул.Ригас, 8) приглашает на ДЕНЬ СЕМЬИ, посвященный рождественским праздникам.

В этот день у посетителей музея будет возможность принять участие в праздничной творческой мастерской и осмотреть культурно-историческую экспозицию.

Время проведения творческой мастерской – с 13.00 до 14.00. Количество мест ограничено!

Входной билет для всей семьи, независимо от количества человек – 1,42 евро.

Добро пожаловать!

Daugavpils.lv

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