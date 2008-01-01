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Новости Спорт | 15 декабря 2017 | 19:29

В Даугавпилсской Крепости соревновались юные патриоты Латгалии

14 декабря в Даугавпилсской Крепости проходила военно-патриотическая игра „Jaunie Latgales sargi”.

В ней приняли участие 102 юношей Даугавпилса и Латгальского региона, которые перед тем, как оказаться на ,,поле боя”, выполнили ряд заданий, связанных с вопросами истории, культуры Даугавпилса и Лагальског края.

Мероприятие началось с торжественного парада-построения. К юным патриотам обратился заместитель председателя городской думы Айварс Здановскис. Он пожелал участникам игры прочувствовать командный дух и радость победы. Руководитель молодёжного отдела Гунита Ванага поблагодарила молодёжь за инициативу и желание участвовать в интересном событии. После зажжения символического костра Единства началась основная программа.

Миссия игры - помочь молодёжи развить чувство патриотизма, осознать принадлежность к своему государству, краю, городу.

В забеге миссии “Освободи Даугавпилс!”, который стал главной составляющей частью игры, были смоделированы события борьбы за свободу в 1919 году. Молодые люди на практике применили навыки, освоить которые им помогли солдаты Латвийской армии. Участники показали знания истории, армейской дисциплины, строевых команд, оказания первой медицинской помощи и других.

В результате всех этих действий определились самые быстрые и сплочённые команды.

Любовь к Родине, уважение к себе и товарищу, ответственность за выполнение поставленной цели – это истинные ценности, которые формируют личность – гражданина и защитника своей страны. В игре все это проявилось в полной мере.

Daugavpils.lv

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