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Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 декабря 2017 | 19:21
Погода в пятницу: разгул циклона и много осадков
С четверга на Латвию устремился новый циклон, принеся обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Сегодня утром они еще сохранятся, но после обеда облачность немного рассеется.
Заметного повышения температуры воздуха послед ночных 0...+4 градусов в течение дня не ожидается, прогнозируют метеорологи. В ряде мест усилится ветер – его скорость составит от 5-7 до 15 м/сек.
В Риге днем до + 3 градусов, ветер южный, от 3-7 до 12 м/сек. Начало дня «мокрое», но к вечеру небо прояснится.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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