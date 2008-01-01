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Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.

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Новости Латвия | 15 декабря 2017 | 19:21

Погода в пятницу: разгул циклона и много осадков

С четверга на Латвию устремился новый циклон, принеся обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Сегодня утром они еще сохранятся, но после обеда облачность немного рассеется.

Заметного повышения температуры воздуха послед ночных 0...+4 градусов в течение дня не ожидается, прогнозируют метеорологи. В ряде мест усилится ветер – его скорость составит от 5-7 до 15 м/сек.

В Риге днем до + 3 градусов, ветер южный, от 3-7 до 12 м/сек. Начало дня «мокрое», но к вечеру небо прояснится.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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