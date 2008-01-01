Евросоюз продлил санкции в отношении России до середины 2018 года

Новости В мире | 14 декабря 2017 | 23:34

Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России до середины 2018 года. Об этом сообщил в своем "Твиттере" председатель Европейского совета Дональд Туск. Ограничительные меры касаются энергетического, оборонного и финансового секторов.

О продлении санкций сначала анонимно заявили агентству Рейтер чиновники и дипломаты в Брюсселе. Речь идет о санкциях, введенных с 31 июля 2014 года на фоне аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения, выполнение которых они неоднократно называли условием снятия санкций, до сих пор не исполнены, и поэтому ограничительные меры будут действовать еще полгода. Санкции в последний раз продлевались в июне 2017 года — их срок должен был истечь в январе 2018 года.

В санкционные списки входят крупнейшие российские компании с государственным участием. Им ограничен доступ на европейский финансовый рынок. Под санкции попали, например, нефтегазовые компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", банки с госучастием — Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", — а также крымские компании.

В отношении компаний оборонительного сектора введено эмбарго на экспорт оружия, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию. Запреты касаются в том числе поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.

Помимо экономических санкций Евросоюзом введены персональные санкции в отношении госслужащих в Крыму и отдельные санкции против полуострова. "Крымские" экономические санкции будут действовать по меньшей мере до конца июня 2018 года. Персональные санкции — до марта следующего года.

Delfi