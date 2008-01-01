Эстонское предприятие приобрело контрольный пакет ДЛРЗ

Новости Экономика | 15 декабря 2017 | 20:10

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Эстонское предприятие "Skinest Rail" напрямую, а также не прямым способом получило контроль над 95,92% акций АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод», - сообщает ЛЕТА со ссылкой на биржевое сообщение Nasdaq Riga.

13 декабря 2017 года "Skinest Rail" приобрел 100% долей в эстонском предприятии "Lokomotiiv Investeeringud", которому принадлежали 46,01% акций АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод». Таким образом компания получила контроль над 95,92% имеющих право голоса акций основного капитала.

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