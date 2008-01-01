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Новости Латвия | 14 декабря 2017 | 22:59

Защитники русских школ хотят возврата к порядку, принятому в 1919-м

LETA

Штаб защиты русских школ намерен организовать всенародный референдум о предоставлении автономии школам нацменьшинств – наподобие той, которая у них была во времена Первой республики. В четверг 14 декабря об этой идее снова громко заявили на акции протеста перед Министерством образования, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Сегодня вечером».

Несмотря на скверную погоду, перед зданием Минобразования в четверг собралось порядка 500 человек. Правда, министр образования Карлис Шадурскис («Единство») к ним не вышел.

«Осторожно — высокое напряжение!» — гласил один из плакатов в руках участников уже третьего по счету пикета, организованного Штабом защиты русских школ. И напряжение действительно было высоким. Нежелание принять грядущую школьную реформу привело сюда сотни людей. За несколько минут до пикета в Риге началась метель.

Опрошенные тележурналистами демонстранты говорили: они пришли из-за детей, опасаясь утраты идентичности и падения качества обучения.

«Я ради внуков пришла. Детей мы уже упустили, но внуков надо спасать. До последнего надо бороться», - сказала Татьяна.

Олег добавил: «У меня тоже ребенок растет – я бы не хотел, чтобы он учился на латышском. На родном образование будет намного эффективнее».

«Дети которые учатся в латышской школе — они потом с бабушками не говорят по-русски», - посетовала Людмила. «А по-латышски говорят?» – спросили журналисты. «Они бабушку заставляют говорить по-латышски» – заявила активистка. 

Закон о правовом статусе школ нацменьшинств в Латвии Временный национальный совет принял 8 декабря 1919 года. Пунктом первым значилось, что школам предоставляется автономия, пунктом вторым – что средства из госбюджета на их содержание выделяются пропорционально доле жителей, принадлежащих к меньшинству. Впрочем, открывать и содержать школы нацменьшинств дозволялось и юридическим, и физическим лицам – с соблюдением общих правил. В 1933/34 учебном году в Латвии работало 236 основных и 12 средних русских школ. При режиме Карлиса Улманиса их число к 1939/40 учебному году было сокращено до 144 и двух соответственно.

 

Организаторы акции — Штаб защиты русских школ. Он фактически состоит из членов и сторонников партии «Русский союз Латвии». Однако, чтобы сегодняшнюю акцию не приравняли к политической — символики партии видно не было. По словам организаторов, протесты не закончатся до тех пор, пока на улицы не выйдут десятки тысяч несогласных с переводом школ на латышский язык. Сегодня вышло около пятисот. Мирослав Митрофанов, организатор акции протеста, заявил: «Наша цель — добиться от государства гарантий обучения на русском языке — на всех этапах обучения начальной школы и средней школы».

На вопрос, где же сама молодежь, которая хочет продолжать учиться на русском (среди демонстрантов преобладали люди старшего возраста), он пояснил: «Мы специально не тянем сюда школьников. Определять, чему и на каком языке учить своих детей — это обязанность родителей».Организаторы протеста заявляют, что намерены организовать и референдум об автономии школ нацменьшинств. В прошлый раз сбор подписей за эту идею на портале Manabalss.lv был остановлен из опасения, что эта идея антиконституционна. Однако инициатива не нова по своей сути: на заре независимой Латвии у нелатышских школ имелась автономия. Не скрывают этого и сами авторы петиции – они хотят возврата правового регулирования, имевшего место в Латвии еще в 1919 году.

Министр образования Карлис Шадурскис рассказал Русскому вещанию LTV7, почему он не выйдет к протестующим: «Когда была первая акция протеста, мы звали лидеров этой организации к нам на переговоры. Они не пошли. Нужно понять, какова цель этой акции — просто создать шум, или всё же это призыв к диалогу. Пока это выглядит как политический протест. О политической платформе Русского союза Латвии мне нечего сказать».  

LSM

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