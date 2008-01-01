С 2019-го полный пакет медуслуг от государства – только социально застрахованным

Новости Латвия | 14 декабря 2017 | 22:50

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Закон о финансировании здравоохранения 14 декабря утвержден парламентом в окончательном чтении. Это значит, что с 2019 года софинансируемые государством медуслуги в полном объеме смогут получать только те трудящиеся, которые платят взносы обязательного соцстрахования. Впрочем, государство само застрахует еще 19 категорий «льготников». Остальным придется позаботиться об уплате взносов самим – либо платить за лечение по полной ставке.

Как уже писал Rus.lsm.lv, реформа финансирования здравоохранения предусматривает привязку получения полного пакета медуслуг, софинансируемых за счет государства, к уплате пациентом взносов обязательного соцстрахования.

Часть населения, которое таких взносов не платит (дети, пенсионеры, инвалиды первых двух групп и некоторые другие категории жителей Латвии) государство готово страховать само. Остальным трудящимся, которые не платят соцвзносы, нужно будет либо добровольно производить выплаты на медстрахование, либо им будет гарантирована лишь минимальная оплаченная государством медпомощь.

Люди, не имеющие полного трудового контракта, подразумевающего уплату соцвзносов, должны будут сами из доходов, полученных другим путем (гонораров, патентных видов деятельности и пр.) платить ежемесячно определенную сумму социального страхования, чтобы получить всю корзину услуг, за которые доплачивает государство. В противном случае они смогут рассчитывать только на сильно усеченный вариант – прием у семейного врача за пациентский взнос, «неотложку», принятие родов и компенсируемые медикаменты.

День Д настанет, казалось бы, еще не скоро – 1 января 2019 года. Но думать о том, с каким балансом соцвзносов вы его встретите, нужно уже сейчас, пояснил Латвийскому радио 4 депутат Сейма от фракции «Единства» Ромуальд Ражукс:

«Если вы живете с обычной зарплаты, хотя бы минимальной, и платите хотя бы с минимальной зарплаты соцвзносы – вы ничего не почувствуете, потому что подоходный налог уменьшится на 3%, а взносы обязательного соцстрахования – увеличены на 1%. Суммарно вы еще будете в выигрыше».

Те же, кто получает в качестве вознаграждения за свой труд авторские гонорары, могут, по словам Ражукса, выбрать два пути:

«Или вернуться к обычной зарплате, или, если нет – тогда 4,30 евро в месяц, или за весь 2018 год 51,60 евро. Эту сумму перед 1 января 2019 года надо будет заплатить. В 2018 году – переходный период, не будет никаких санкций, разделения на «корзины», просто мы будем говорить, приучать население к новому порядку.

Есть еще другой вопрос: есть люди, которые по определению не могут платить! Это пенсионеры, дети, инвалиды, безработные, малоимущие – они в течение 2018 года должны будут определиться, в какую из 19 групп жителей, освобожденных от обязанности платить соцвзносы, они входят» , - говорит депутат.

Люди, за которых не перечислялись соцвзносы, должны будут, чтобы получить полный пакет медуслуг, оплачиваемых государством, уплатить в 2018 году в госбюджет 1% минимальной зарплаты (51,60 евро за весь год), в 2019 году – 3% минимальной зарплаты (154,80 евро). А в 2020 году уже 5% (то есть 258 евро). Можно платить помесячно. Но к 1 января 2019 года уже должны быть перечислены все взносы за 2018-й.

Застрахованными будут все, кто платит взносы обязательного соцстрахования. Те категории жителей Латвии, которым присвоено право на льготы, застрахует государство.

Закон гласит, что финансирование отрасли здравоохранения из госбюджета начиная с 2020 года составит не ниже 4% объема ВВП.

LSM