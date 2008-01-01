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Новости Общество | 14 декабря 2017 | 22:48
Новый год: во сколько латгальским городам обошлись украшения
Яркие фасады, ёлки с шарами и гирляндами, весёлый декор, концерты и другие мероприятия в предрождественские и предновогодние недели создают ощущение грядущих праздников. Однако за хорошее настроение надо платить. Траты на зимний декор в Латгалии отличаются. К примеру, в Ливаны и Резекне расходы сопоставимы, а Даугавпилс выделил достаточно крупную сумму, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.
ажжение центральной ёлки города — как официальный отсчёт оставшегося до Нового года времени. Пора по-настоящему суетиться — искать подарки, печь печенье, мучиться вопросом, какую всё же ёлку поставить в этом году — живую или искусственную, и думать, какие мероприятия и места посетить.
Пока жители оценивают, насколько ёлка на площади лучше прошлогодней, в самоуправлениях подсчитывают расходы. Лидером по праздничным затратам в Латгалии является Даугавпилс. Жители, прогуливающиеся у городской ёлки, где также установили домик гномиков и каток, по-разному оценивают праздничное убранство города.
«Мне очень нравится. Особенно то, что всё посвящено музыке, потому что с музыкой оно жить всегда веселее.
Я по городу ещё не ходил особо. Улицу Ригас ещё не видел. Вот на центральной площади мне очень нравится».
«Маловато, жидковато, грустновато. Может, ещё и снега нет, поэтому нет такого настроения. Мало огоньков, хочется больше».
«Если не сравнивать с другими городами и годами, то очень даже ничего. Мне нравится музыкальная тема. Все эти нотки, а улица Ригас мне кажется кошмарной, если идти ночью, то ничего не видно.
Когда гуляю с коляской, ребёнку даже показать нечего, а днём эти украшения на фонарях издалека не видно.
С моим зрением минус два улица как будто не украшена. Хотелось ярче, а так скромненько, как будто собрали из чего могли, но ребёнку нравится».
В Даугавпилсе в этом году новых украшений закупили на 70 000 евро. Всего же расходы на украшение города составили более 200 000 евро. Отдельным параграфом стоят траты на развлекательные мероприятия — более 25 000 евро.
Центральное место празднования — площадь Виенибас, где кроме ёлки поставили домик гномиков и каток. Руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская объяснила, что в городе под Рождество и Новый год запланировано много мероприятий.
«Почему такие большие расходы? Самые большие расходы из-за содержания домика гномиков, который работает каждый день. Во время работы там находятся дежурные, которые меняются. Также помещение отапливается. Концертная программа с театральным представлением, небольшой салют во время зажигания ёлки — это всё стоит денег. Главный салют в Новый год постараемся сделать красивым и не отстать от Риги».
В Резекне расходы на праздники значительно ниже. Пятый год подряд главная ёлка города —искусственная. Ее поставили в фестивальном парке — изменили оформление, добавили игрушки. Установка, сборка, разборка ёлки обошлись в 13 000 евро. Вокруг разбили рождественский городок, где торгуют местные ремесленники. По мнению представителя Резекненской городской думы Карлиса Познякова, с приобретением искусственной ели расходы на украшения снизились.
«Каждый год мы думаем, как осветить город уже имеющимися средствами. В случае необходимости можно что-то закупить, но всё же пробуем украшать город имеющимися в наличии средствами, чтобы избегать дополнительных трат», — указал он.
На культурные мероприятия в Резекне тратят более 8000 евро. В эту сумму включён также новогодний салют, рассказывает директор Центра культуры и туризма Юлия Данилина.
«Самые крупные расходы идут на сцену, техническое обеспечение, так как сцена стоит на протяжении двух недель до Нового года. Художественное наполнение актёрами и танцорами также требует небольших расходов, хотя стараемся приглашать местные коллективы».
В Ливанском крае на салют и культурную программу отведено более 13 000 евро. В эту сумму также включена плата за входные билеты на некоторые мероприятия, чтобы часть денег вернулась обратно в бюджет самоуправления. Главная ель Ливаны растёт рядом с центром культуры Ливанского края, рассказывает представитель самоуправления Индра Упениеце.
«Ель в высоту около 15 метров. Каждый год стараемся дополнить декор ели новыми украшениями. Развешиваем как имеющиеся игрушки, так и новые вместе. В этом году на игрушки было потрачено 242 евро», — рассказала она.
Сложно сравнивать затраты самоуправлений на праздничные украшения. Все они отличаются по числу населения, размерам и величине бюджетов. Однако главная задача декабрьских украшений — скрасить ожидание праздника в серой зиме, а если ещё и природа добавит снега, то и с настроением все точно будет в порядке.
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