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Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.
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Новости Культура | 14 декабря 2017 | 19:54
Состоится презентация книги об истории волейбола в Даугавпилсе
22 декабря в 17.30 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки пройдет презентация книги Николая Евстифеева и Андрея Смирного «60-летняя история даугавпилсского мужского волейбола». Книга издана Даугавпилсским Латгальским обществом при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы.
Авторы книги предоставляют обобщающий отчет о развитии волейбола в Даугавпилсе на протяжении 60 лет. Отправной точкой принят 1955-й год, когда в Даугавпилс переехал выпускник Латвийского государственного института физической культуры Зигисмунд Григолюнович в качестве преподавателя кафедры физического воспитания Даугавпилсского педагогического института.
Авторами книги проделана большая работа по поиску и систематизации различных источников информации – архивных документов, публикаций в прессе, фотографий из личных архивов, воспоминаний очевидцев и т.д. На основе этих материалов составлена хронология даугавпилсского мужского волейбола с 1955 по 2015 год. Авторы собрали информацию об игроках городских волейбольных команд – посезонно представили составы команд и их результаты в чемпионатах Латвии. Не забыты авторами и выдающиеся тренеры, воспитавшие не одно поколение даугавпилсских волейболистов и своим наставничеством способствовавшие их спортивным достижениям.
Книга имеет несомненную культурно-историческую ценность и наверняка будет интересна самому широкому кругу читателей – от исследователей спортивной истории города до болельщиков, действующих и бывших волейболистов, тренеров и спортивных чиновников.
Презентация книги состоится 22 декабря в 17.30 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж). Вход на мероприятие – свободный.
Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Инга Геджуне
Тел.: 654 76345
э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv
Daugavpils.lv
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