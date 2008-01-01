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Новости Культура | 14 декабря 2017 | 19:54

Состоится презентация книги об истории волейбола в Даугавпилсе

22 декабря в 17.30 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки пройдет презентация книги Николая Евстифеева и Андрея Смирного «60-летняя история даугавпилсского мужского волейбола». Книга издана Даугавпилсским Латгальским обществом при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы.

Авторы книги предоставляют обобщающий отчет о развитии волейбола в Даугавпилсе на протяжении 60 лет. Отправной точкой принят 1955-й год, когда в Даугавпилс переехал выпускник Латвийского государственного института физической культуры Зигисмунд Григолюнович в качестве преподавателя кафедры физического воспитания Даугавпилсского педагогического института.

Авторами книги проделана большая работа по поиску и систематизации различных источников информации – архивных документов, публикаций в прессе, фотографий из личных архивов, воспоминаний очевидцев и т.д. На основе этих материалов составлена хронология даугавпилсского мужского волейбола с 1955 по 2015 год. Авторы собрали информацию об игроках городских волейбольных команд – посезонно представили составы команд и их результаты в чемпионатах Латвии. Не забыты авторами и выдающиеся тренеры, воспитавшие не одно поколение даугавпилсских волейболистов и своим наставничеством способствовавшие их спортивным достижениям.

Книга имеет несомненную культурно-историческую ценность и наверняка будет интересна самому широкому кругу читателей – от исследователей спортивной истории города до болельщиков, действующих и бывших волейболистов, тренеров и спортивных чиновников.

Презентация книги состоится 22 декабря в 17.30 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж). Вход на мероприятие – свободный.

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Инга Геджуне
Тел.: 654 76345
э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

Daugavpils.lv

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